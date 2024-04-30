На Одещині 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими під час атаки РФ

В Одеській області 30 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по місту окупаційної армії РФ, яка сталася у понеділок, 29 квітня.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…", - написав він.

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Зокрема, виникло сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що за попередніми даними, РФ вдарила по Одесі "Іскандером".

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