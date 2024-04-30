Блокировка от Telegram: эксперт объяснил, что задумали россияне

Решение о блокировании каналов в Telegram мог принять лично Павел Дуров, а не какие-то его менеджеры. Это вопросы, которые нельзя кому-то передоверить.

Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Я убежден в том, что весь проект "Телеграмм" – это самая удачная операция российских спецслужб. Ему (основателю Telegram Павлу Дурову – ред.) искусственно и мощно, очень правдоподобно создали имидж несогласного. Не борца с режимом, он никогда не позиционировал себя таким образом. Но что он вроде бы независим, он "хороший русский", – объяснил эксперт.

Вроде бы Дуров выступает "за все хорошее, против всего плохого": против войны, против диктатуры, против ограничений прав человека и свободы слова.

"Но я считаю, что это была спецоперация для того, чтобы у многих людей создать именно такое впечатление. В том числе такое впечатление было создано у украинцев", – заметил Корсун.

Он подчеркнул: Дуров непоследователен. Вечером он заявил, что блокирует каналы, потому что "против войны", а на следующий день до обеда – разблокировал их.

"То есть ты уже не против войны? Каким образом это происходит? Возможно, с ним связались с украинской стороны. Возможно, что с российской стороны. Потому что россиянам тоже интересно наблюдать за публичной активностью телеграм-ботов. Публичные телеграм-каналы можно отследить, в смысле идентифицировать всех, кто к ним присоединился", – подытожил Корсун.

Напомним, Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.

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