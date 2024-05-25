Чи загрожує Україні дефіцит пального: експерт зробив гучну заяву

Постачання пального і впевненість у тому, що воно буде – це одна з небагатьох точок опори, на які зараз можна розраховувати.

Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це все через те, що у нас зараз побудована абсолютно нова система постачання пального в Україну, дуже розгалужена географічно, дуже розгалужена логістично", - пояснив експерт.

Він додав, що за останні 3 роки в Україні також значно збільшився автопарк бензовозів.

"Кількість бензовозів зросла десь там в 4 рази. Це тисячі машин – я не знаю, як їх взагалі можна зупинити. Тому мені навіть важко сьогодні уявити попри війну... щоб в Україні утворився дефіцит пального", - зазначив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що буде з цінами на пальне від 1 липня. За словами Сергія Куюна, насправді більше галасу, ніж того подорожчання, яке може відбутися, а може й не відбутися.

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