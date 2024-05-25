Відключення світла в Україні: що відомо про графіки на 26 травня

У неділю, 26 травня в Україні не прогнозуються обмеження споживання електроенергії.

Державна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила важливу інформацію щодо ситуації з електропостачанням в Україні на найближчу добу.

Про це йдеться на Telegram-каналі компанії.

За даними компанії, у неділю, 26 травня, протягом усього дня в усіх регіонах країни не прогнозується застосування обмежень споживання електроенергії як для побутових, так і для промислових споживачів.

Це означає, що енергосистема України працюватиме в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне постачання електроенергії всім категоріям споживачів.

Однак, "Укренерго" також зазначає, що у разі зміни ситуації в енергосистемі та виникнення необхідності застосування заходів обмеження споживання, про це буде повідомлено додатково. Енергетики продовжують уважно моніторити стан енергосистеми та готові оперативно реагувати на будь-які виклики для забезпечення надійного електропостачання.

Нагадаємо, в Україні будуть діяти справедливіші графіки відключення світла. Напередодні Кабінет міністрів підтримав відповідну постанову.

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