Цены на бензин и дизель резко вырастут – сколько будет стоить топливо

В Раду внесли проект закона о повышении акцизов на горючее.

В Украине в ближайшее время поднимутся цены на бензин и дизель. Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о повышении акцизов на этот вид продукции. Соответствующее решение принимается с учетом рекомендаций Евросоюза.

Повышение акцизов, соответственно и цен на топливо будет происходить в несколько этапов.

Первый должен пройти уже в июле. Планируется увеличить размер акцизов на бензин до 359 евро за 1000 л (+68,1%), на ДТ – до 330 евро за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277 ,00 евро за 1000 л (в 5,32 раза).

Как отмечают профильные издания, таким образом, цена на бензин вырастет до 57 гривен, ДП – до 55 гривен и больше.

Наибольшее повышение цен ожидается на автогаз.

Напомним, эксперт сделал громкое заявление о том, грозит ли Украине дефицит горючего.

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