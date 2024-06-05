Не работает связь при отключении света: что делать

В Минцифре объяснили, почему при отключениях света исчезает мобильная связь и как оставаться на связи.
В Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифре) объяснили, почему во время отключений света мобильная связь становится нестабильной и как с этим справиться.
Советы на случай отключений света обнародовала пресс-служба Минцифры.
Многие украинцы замечали, что при отключении света 4G меняется на E (EDGE), а связь становится нестабильной. Это происходит из-за перегрузки сетей мобильных операторов.
В обычных условиях большинство интернет-трафика приходится на домашний или офисный Интернет. Однако при обесточивании пользователи массово переключаются на мобильный интернет, что приводит к росту нагрузки на мобильную сеть почти в 10 раз. Как следствие, связь и Интернет становятся нестабильными.
Минцифра напоминает три простых совета, как оставаться на связи и иметь доступ в интернет даже во время отключений:
Напомним, в некоторых регионах Украины остается проблема, когда во время отключения света люди остаются и без мобильной связи. В Минэнерго работают над решением этой проблемы.
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