Не работает связь при отключении света: что делать

В Минцифре объяснили, почему при отключениях света исчезает мобильная связь и как оставаться на связи.

В Министерстве цифровой трансформации Украины (Минцифре) объяснили, почему во время отключений света мобильная связь становится нестабильной и как с этим справиться.

Советы на случай отключений света обнародовала пресс-служба Минцифры.

Многие украинцы замечали, что при отключении света 4G меняется на E (EDGE), а связь становится нестабильной. Это происходит из-за перегрузки сетей мобильных операторов.

В обычных условиях большинство интернет-трафика приходится на домашний или офисный Интернет. Однако при обесточивании пользователи массово переключаются на мобильный интернет, что приводит к росту нагрузки на мобильную сеть почти в 10 раз. Как следствие, связь и Интернет становятся нестабильными.

Минцифра напоминает три простых совета, как оставаться на связи и иметь доступ в интернет даже во время отключений:

Что делать, если не работает связь при отключении света / Фото: Министерство цифровой трансформации

Напомним, в некоторых регионах Украины остается проблема, когда во время отключения света люди остаются и без мобильной связи. В Минэнерго работают над решением этой проблемы.

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