В Україні вперше тестують 5G: який мобільний оператор надає послугу

В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G, зокрема впроваджує нові технології мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також читайте Як поповнити рахунок Vodafone з телефона: швидко і без комісії

"Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює. Дякую нашим партнерам - компаніям Vodafone та Nokia - за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", - написав міністр.

За його словами, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Нагадаємо, раніше розповідали про прості способи, які допоможуть підсилити сигнал на смартфоні.

Читайте також: