Федоров анонсував появу в “Дії” ще одного посвідчення

Незабаром у “Дію” інтегрують нову послугу – в застосунку з'явиться посвідчення ветерана.

У застосунку “Дія” планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою – у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, – зазначив Федоров.

Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта в “Дії” та картки платника податків (РНОКПП).

Для участі в бета-тесті потрібно бути:

учасником бойових дій,

людиною з інвалідністю внаслідок війни,

учасником війни,

постраждалим учасником Революції Гідності,

членом сім’ї загиблого ветерана війни,

членом сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Зареєструватися на тестування можна в чатботі.

Нагадаємо, українці зможуть використовувати “Дію” у країнах Євросоюзу як цифровий гаманець. За його допомогою можна буде відкрити банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

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