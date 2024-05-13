Федоров анонсував появу в “Дії” ще одного посвідчення

Незабаром у “Дію” інтегрують нову послугу – в застосунку з'явиться посвідчення ветерана.
У застосунку “Дія” планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомив віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою – у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, – зазначив Федоров.
Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта в “Дії” та картки платника податків (РНОКПП).
Для участі в бета-тесті потрібно бути:
- учасником бойових дій,
- людиною з інвалідністю внаслідок війни,
- учасником війни,
- постраждалим учасником Революції Гідності,
- членом сім’ї загиблого ветерана війни,
- членом сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.
Зареєструватися на тестування можна в чатботі.
Нагадаємо, українці зможуть використовувати “Дію” у країнах Євросоюзу як цифровий гаманець. За його допомогою можна буде відкрити банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.
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