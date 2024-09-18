В Украине хотят штрафовать мобильных операторов: что предлагают нардепы

Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект №11431, который будет стимулировать операторов связи устанавливать альтернативные источники питания.

Об этом рассказал глава подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии Сергей Штепа, говорится в Telegram-канале "Слуги народа".

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По его словам, законопроект был подготовлен для выполнения решения ставки Верховного главнокомандующего об обеспечении стабильной работы коммуникационных сетей при отключении света.

Нардеп пояснил, что по состоянию на это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере коммуникаций, не может проводить внеплановые проверки. А некоторые операторы злоупотребляют своими возможностями и не устанавливают резервное питание – аккумуляторы, генераторы и т.п.

"И поэтому возникает очень высокая вероятность того, что многие абоненты могут остаться зимой без связи. И именно этот законопроект поможет избежать такой ситуации", — говорит Сергей Штепа.

Он добавил, что законопроект предполагает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, регулирующей деятельность отрасли.

"К нему (законопроекту – Ред.) поступили определенные замечания от ассоциаций, представляющих мобильных операторов и предоставлятелей коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решения ставки Верховного главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже во время отключения света связь была", — подытожил депутат.

Ранее в Минцифре объяснили, почему мобильная связь стала хуже, даже если нет отключений света.

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