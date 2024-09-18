Хотят ли США победы Украины: у Politico есть сомнения

В Украине с надеждой и тревогой ждут предстоящего решения Вашингтона по ударам западным дальнобойным оружием по военным целям на территории России. Но главный вопрос, который сегодня волнует Киев, – хочет ли Вашингтон победы Украины и как он себе ее представляет?

Об этом пишет в авторской статье редактор POLITICO Мэтью Камински.

Выбор, который должен сделать Джо Байден – снятие ограничений или запрет – определит судьбу Украины в той же степени, что и результат боевых действий на линии фронта. Одним из возможных решений для США было бы одобрение списка конкретных целей, из которого были бы исключены нефтеперерабатывающие заводы и, возможно, Москва.

"Это решение может наконец ответить на большой вопрос, от которого команда Байдена уклоняется с самого начала войны [в Украине – ред.]. Как выглядит победа Украины? Хотим ли мы этого? В конце концов, означает ли это, что Путин проиграет?" – задается вопросом журналист.

Камински напоминает, что после начала полномасштабного вторжения России Байден пообещал американскую поддержку Украине "столько, сколько потребуется". В результате Украина, которая всеми силами пытается сохранить свою независимость и суверенитет, получила от США и других союзников миллиарды долларов в виде оружия и экономической помощи.

"Столько, сколько потребуется для достижения какой конечной цели? Как будет выглядеть победа Украины, никогда не говорилось явно. "Не проиграть", кажется, было самым близким по смыслу", – отмечает автор статьи.

По его мнению главный "посыл" в обещаниях США для России состоял в том, что НАТО поможет Украине, но не настолько, чтобы действительно нарушить статус-кво в самой России. Победа, определяемая как независимая Украина и безопасность ее границ, подразумевает, что нужно будет заставить измениться Россию и заставить ее отказаться от планов по воссозданию империи. Но обязательства, взятые на себя Вашингтоном, не предусматривают такой тип победы.

"Они не хотят, чтобы Украина проиграла, и они не хотят, чтобы проиграла Россия. Эта позиция непримирима", – цитирует Камински слова эстонского дипломата и советника спецслужб Ээрика-Нийлеса Кросса.

Журналист напомнил, что когда распался Советский Союз, президент США Джордж Буш-старший остановился в Киеве по пути в Москву. Выступая перед парламентом Украинской ССР в августе 1991 года, Буш призвал украинцев не стремиться к независимости от России и не поддаваться "самоубийственному национализму".

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"Украинцам президент Америки дал удручающе ясно понять, что он боится неопределенности краха России больше, чем хочет отстаивать такие ценности, как демократия и самоопределение для долго подавляемого колониального форпоста Москвы", – пишет Камински.

Всего через несколько недель более 90% населения проголосовали на референдуме за независимую Украину. К концу года Советский Союз окончательно распался, а выступление Буша вошло в историю как "речь о котлете по-киевски". Автор статьи отмечает, что она была "несвоевременной, безвольной и немного трусливой".

Камински отмечает что внешнеполитические успехи администрации президента Байдена весьма "неоднозначны". В частности снижение его рейтингов одобрения началось в сентябре 2021 года, после того, как "Америка бросила своих союзников в Афганистане", оставив на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, которые работали на американцев, и 300 млрд долларов в военном снаряжении, которое уходящие из страны войска США не смогли вывезти.

"Украинцы и их друзья громко намекают, что у Байдена есть шанс изменить свое наследие за оставшиеся четыре месяца каденции. Отбросьте осторожность и твердо поддержите победу Украины, предоставив ей все инструменты, необходимые для победы, а не просто для того, чтобы не проиграть, или, как они здесь фаталистически говорят на третьем году войны на истощение, "умереть медленной смертью". Если нет, то Байдену придется закончить свое президентство сиквелом "речи о котлете по-киевски". Но это его выбор", – резюмирует Мэтью Камински.

Напомним, Украина представит свой план победы президенту США Байдену и двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Харрис. Документ, который, возможно, станет историческим, вероятно, будет содержать несколько крайне важных для Украины пунктов.

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