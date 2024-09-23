Скандальный Одарченко сбежал в Румынию: ВАКС заочно арестовал нардепа

Скандальный нардеп Андрей Одарченко сбежал в Румынию. Он пересек государственную границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области за пределами пункта пропуска с Румынией.

Об этом сообщили на заседании ВАКС.

Оказавшись в Румынии, нардеп попросил государственные органы предоставить ему убежище.

ВАКС принял решение заочно взять Одарченко под стражу. Кроме того, суд взыскал внесенный ранее залог в размере 15 млн. гривен в пользу государства.

Напомним, прокурор САП по делу о коррупции, обвиняемым в котором проходит народный депутат Андрей Одарченко, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", заявил, что фигурант, скорее всего, незаконно уехал за пределы Украины. Заявление прозвучало во время заседания Высшего антикоррупционного суда в четверг, 18 сентября, на которое Одарченко не явился по неизвестным причинам.

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