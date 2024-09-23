Зеленський зустрівся з Шольцом: про що домовилися

Перед зустріччю з президентом України німецький канцлер заявив, що не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США. Очільники говорили про те, "як зробити справедливий мир ближчим".

Про це Зеленський повідомив ввечері 23 вересня.

"Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", – розповів президент після зустрічі з Шольцом у Нью-Йорку.

Зеленський такожвисловив вдячність Німеччині за підтримку.

"Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи", – сказав Зеленський.

Водночас канцлер Німеччини ще перед зустріччю із Зеленським висловився щодо надання Україні високоточної зброї великої дальності, про що написали в DPA.

За словами Шольца, німецький уряд ухвалив декілька рішень щодо військової підтримки України. Вони, за словами Шольца, "є дуже зрозумілими". Серед них – те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

"Це (далекобійні удари по Росії. – ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", – додав він.

Канцлер ФРН також укотре повторив, що Берлін не буде постачати Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами у НАТО.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловлювався щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Він повідомив, що це не планується. Позиція Німеччини в цьому питанні не змінилася.

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