Зеленский встретился с Шольцем: о чем договорились

Перед встречей с президентом Украины немецкий канцлер заявил, что не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в США. Руководители говорили о том, "как сделать справедливый мир более близким".

Об этом Зеленский сообщил вечером 23 сентября.

"Главное – сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас вторую. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", – рассказал президент после встречи с Шольцем. Нью-Йорк.

Зеленский также выразил благодарность Германии за поддержку.

"Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности всей Европе", – сказал Зеленский.

В то же время канцлер Германии еще перед встречей с Зеленским высказался по поводу предоставления Украине высокоточного оружия большой дальности, о чем написали в DPA.

По словам Шольца, немецкое правительство приняло несколько решений по военной поддержке Украины. Они, по словам Шольца, "очень понятны". Среди них то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – ред.) не совместимо с моей личной позицией… Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил он.

Канцлер ФРГ также повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами в НАТО.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц также высказывался о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Он сообщил, что это не планируется. Позиция Германии по этому вопросу не изменилась.

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