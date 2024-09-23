Данія виділить кошти для підтримки української енергосистеми: стала відома сума

Цей новий внесок, у сумі 19,5 млн доларів, є одним з найбільших для України з боку Данії.

Уряд Данії виділить 130 мільйонів данських крон (приблизно 19,5 млн доларів) для підтримки енергетичної системи України, яка постраждала від російських атак.

Про це у понеділок, 23 вересня, оголосив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард, передає NV.

Цей новий внесок є одним з найбільших для України з боку Данії. Оголошення відбулося під час зустрічі в рамках робочої групи країн Групи семи з питань енергетичної безпеки України.

"Росія порушує правила війни з масованими атаками на електричну та теплову інфраструктуру України. Зима вже на підході, і багато українських домівок залишаться без тепла і електрики. І не лише це: звичайні працівники енергетичного сектора, які без упину виконують свою роботу, стають мішенню. Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергетична система була максимально сильною", – заявив міністр.

Данська допомога сприятиме реалізації термінових заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для відновлення енергетичної безпеки.

Нагадаємо, прийдешня зима може стати для України найсуворішим випробуванням, оскільки електропостачання ризикує зіткнутися з "серйозними перебоями" після масштабних російських атак. Очікуваний дефіцит в енергосистемі під час холодів може сягнути 6 ГВт. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Генератори горять! Що обрати, аби залишитись і зі світлом, і у безпеці?

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