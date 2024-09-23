Нардеп Сергей Левочкин оформил попечительство над матерью

Нардеп заверил, что попечительство ему нужно не для отсрочки от мобилизации и не для выезда за границу.

Народный депутат от "Платформы за жизнь и мир" (ранее запрещенная в Украине "ОПЗЖ"), глава Администрации президента во времена Виктора Януковича Сергей Левочкин оформил попечительство над матерью.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Нардеп объяснил оформление попечительства о том, что его мать имеет психическое заболевание (Деменция при болезни Паркинсона) и болеет уже несколько лет, из-за чего не может управлять своими действиями и поэтому нуждается в уходе.

В комментарии "УП" Левочкин рассказал, что его сестра находится за границей, поэтому попечительство оформил на себя.

"Мама болеет уже несколько лет. Раньше мы пытались активно лечить ее за границей. Сейчас приняли консервативный сценарий, ей лучше дома. Сестра постоянно живет за границей, я в Украине. Поэтому мама сейчас больше на мне. Поэтому и документы по маме все на мне", – говорит депутат.

Сергей Левочкин заверил, что и дальше планирует жить и работать в Украине. В то же время, в издании исключают предположение, что попечительство ему нужно для отсрочки от военной службы, ведь как нардеп, Левочкин не подлежит мобилизации. Однако сейчас в Украине право на пересечение государственной границы имеют опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Ранее журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что нардеп Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой на пункте пропуска "Паланка".

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