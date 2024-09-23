У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, у Запоріжжі — вибухи: що відомо

Повідомляють про швидкісну ціль у напрямку Київської області.
У Києві було оголошено повітряну тривогу. В КМДА закликали містян терміново прослідувати в укриття цивільного захисту та зазначали, що тривога повʼязана з небезпекою застосування ракетного озброєння. Тим часом у Запоріжжі лунають вибухи.
Про вмбухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти "Суспільного".
"У Запоріжжі пролунали повторні звуки вибухів", - зазначили свідки.
Моніторингові канали також повідомляють, що Запоріжжя перебуває під обстрілом КАБами, у місті лунають вибухи.
Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, ворог вже обстрілював Запоріжжя та прилеглі селища. Випустив близько 7 керованих авіабомб, що спричинили масштабні руйнування. Кількість постраждалих зросла до 22. У лікарні перебувають дві жительки міста.
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