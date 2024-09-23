Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Дніпропетровщині лунають вибухи: про що попереджають Повітряні Сили

Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
На Дніпропетровщині лунають вибухи: про що попереджають Повітряні Сили

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Близько 17:00 год. 23 вересня пролунали вибухи у Запоріжжі та Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами та за заявою Повітряних Сил України є гроза балістики.

"Швидкісна ціль на Павлоград зі сходу", - додали згодом Повітряні Сили ЗС України. 

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, цього ж дня, 23 вересня, ворог випустив по Запоріжжю та прилеглих селах близько 7 керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування. Кількість постраждалих зросла до 21. У лікарні перебувають дві жительки міста.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація