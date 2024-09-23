На Дніпропетровщині лунають вибухи: про що попереджають Повітряні Сили

Існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
Близько 17:00 год. 23 вересня пролунали вибухи у Запоріжжі та Павлограді, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами та за заявою Повітряних Сил України є гроза балістики.
"Швидкісна ціль на Павлоград зі сходу", - додали згодом Повітряні Сили ЗС України.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, цього ж дня, 23 вересня, ворог випустив по Запоріжжю та прилеглих селах близько 7 керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування. Кількість постраждалих зросла до 21. У лікарні перебувають дві жительки міста.
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