Відомий турецький співак знепритомнів просто під час концерту і раптово помер

Відомий турецький співак Метін Аролат просто на сцені знепритомнів та раптово помер.

Це сталося, коли виконавець давав концерт у Стамбулі. Через 20 хвилин після початку виступу артистові стало зле, тож він пішов за лаштунки, де зізнався, що в нього заніміла рука. Врешті, Аролат таки знову повернувся на сцену, пише Medyascop.tv.

Співакові стало лише гірше, згодом він просто на сцені знепритомнів. На концерті була медсестра, яка одразу викликала "швидку допомогу" та зробила масаж серця. Врешті, у кареті "швидкої" серце Метіна Аролата зупинилося. Артистові було 52 роки.

Метін Аролат / Фото: instagram.com/metinarolat

"Йому стало зле через 20 хвилин після того, як він вийшов на сцену. Він пішов за лаштунки, зняв сорочку і сказав: "Моя рука заніміла", а потім "Добре, я в порядку", — і повернувся на сцену. Потім він впав. Його серце зупинилося дорогою до лікарні", - говорить близький друг співака.

Врешті, виявилося, що в Метіна Аролата були проблеми з серцем. Причиною смерті 52-річного артиста став серцевий напад.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер рідний брат Майкла Джексона та учасник гурту The Jackson 5 Тіто Джексон. Вже відома причина смерті музиканта.

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