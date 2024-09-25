У Кельні прогримів вибух, є постраждалі

У Кельні стався вибух у районі Пеш, внаслідок якого згоріло кафе на першому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це пише Welt.

Місцеві жителі почули гучний звук близько 2:45 ночі. Поліція заявила, що причина пожежі поки не встановлена, хоча місцеві медіа повідомляють про можливий запалювальний пристрій.

Унаслідок вибуху близько 20 людей були евакуйовані, двоє отримали легкі травми через отруєння димом, їм на місті була надана медична допомога.

Наразі слідчі обгородили місце інциденту, щоб зібрати докази. Відповідно до слів працівника сусідньої пекарні, кафе відкрилося лише кілька місяців тому, а його власники були у відпустці.

Нагадаємо, 19 вересня, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України.

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