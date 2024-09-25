В Кельне прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Кельне произошел взрыв в районе Пеш, в результате которого сгорело кафе на первом этаже многоквартирного дома.

Об этом пишет Welt.

Местные жители услышали громкий звук около 2:45 ночи. Полиция заявила, что причина пожара пока не установлена, хотя местные медиа сообщают о возможном зажигательном устройстве.

В результате взрыва около 20 человек были эвакуированы, двое получили легкие травмы из-за отравления дымом, им на городе была оказана медицинская помощь.

Следователи огородили место инцидента, чтобы собрать доказательства. Согласно словам работника соседней пекарни, кафе открылось всего несколько месяцев назад, а его владельцы были в отпуске.

Напомним, 19 сентября, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины.

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