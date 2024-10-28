Когда закончится война в Украине: военный шокировал прогнозом

По его словам, следующая фаза войны будет длиться 8-12 лет.

Самый страшный период, который ожидает украинцев, — это следующая фаза войны России против Украины, которая продлится 8-12 лет.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

По его словам, много лет назад в России была принята военная доктрина, в которой они четко прописали стратегию работы. Она состоит в такой линейности, которая разбита на три основных стратегических этапа.

Первый этап длиной 4-6 лет – это информационно-психологическая специальная операция на подготовку противника к вторжению.

“Давайте вспомним, что у нас происходило в середине 2000-х годов. Давайте вспомним о Яныке, о герое России, министре обороны Саламатине, о полностью переформатировании государственной политики в восточную сторону, всеми возможными путями, если бы и невозможными”, — рассказал Вадим Сухаревский.

Наталья Нагорная и Вадим Сухаревский.

Далее – 4-6 лет активная военная фаза. Начиная с 2014-го и по сей день.

“И самый страшный период, который нас всех ожидает, и я очень переживаю за этот период, и нам, высшему военному руководству и политическому руководству, нужно к этому очень серьезно готовиться, потому что следующая фаза – это 8-12 лет, опять же, информационно-психологическая операция по переворачиванию мировоззрения захваченных и проигравшей захваченной стороны», — говорит военный.

По его словам, когда начнется этот период в 8-12 лет, зависит от того, когда закончится активная военная фаза.

“А тут же прогнозировать очень тяжело что-то. Но опять же, союзники, мир цивилизованный, он должен готовиться к этому. Мы в первую очередь должны готовиться к этому", – говорит Вадим Сухаревский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУХАРЕВСКИЙ! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ командующего Сил беспилотных систем ВСУ! ЭТО НАДО Услышать

Читайте также: