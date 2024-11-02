Загарбники окупували Ясну Поляну - DeepState

Російські загарбники окупували селище Ясна Поляна на Донеччині, а також просунулися в районі кількох інших населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

"Ворог окупував Ясну Поляну, просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту, де атакують росіяни.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Купʼянському напрямку.

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