Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

"Шахеди" на Сумщині продовжують курс на південний захід.

БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода та Полтави.

"Шахеди" з Харківщини на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб шокував кількістю БпЛА, якими РФ атакувала Україну від початку року.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Черкаській області, в результаті чого було пошкоджено кілька підприємств.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.