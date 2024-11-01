США переглянуть свої відносини з Європою після виборів — премʼєр Чехії

Європа більше не буде ключовим пріоритетом для США.

Вибори президента Сполучених Штатів будуть прямо впливати на відношення американських чиновників щодо безпеки країн Європи, незалежно від того, хто переможе.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Deník.

Він відмовився відповідати на питання, кому з кандидатів він симпатизує більше, але зазначив, що Прага буде співпрацювати з будь-яким переможцем.

Разом з тим, Фіала заявив, що після цих виборів відносини між Сполученими Штатами та Європою зміняться, незалежно від того, хто саме переможе.

"Ми повинні звикнути і зрозуміти, що для американців Європа більше не буде ключовим пріоритетом, що вони більше не захочуть турбуватися про європейську безпеку, як це було раніше", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгресмени закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що США заявили про готовність захистити Південну Корею ядерною зброєю.

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