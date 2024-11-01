Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ кілька разів підряд атакувала Полтавську громаду.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Черкаській області, в результаті чого було пошкоджено кілька підприємств.

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