Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ кілька разів підряд атакувала Полтавську громаду.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Черкаській області, в результаті чого було пошкоджено кілька підприємств.
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