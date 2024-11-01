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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ кілька разів підряд атакувала Полтавську громаду.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Черкаській області, в результаті чого було пошкоджено кілька підприємств.

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