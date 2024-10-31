РФ атакувала Полтавщину – перші деталі

Увечері, 31 жовтня, під час повітряної тривоги, на Полтавщині пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях", – лаконічно написав він у соцмережах.

Тим часом у "Суспільному" повідомили, що у Полтавській громаді було чути повторні звуки вибухів.

Рух ворожих безпілотників станом на 20:00:

БпЛА західніше Чернігова, курс західний.

БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА курсом на Дніпро з півночі.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

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