РФ атакувала Полтавщину – перші деталі

Окупанти вдарили по Полтавській громаді.
Увечері, 31 жовтня, під час повітряної тривоги, на Полтавщині пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях", – лаконічно написав він у соцмережах.
Тим часом у "Суспільному" повідомили, що у Полтавській громаді було чути повторні звуки вибухів.
Рух ворожих безпілотників станом на 20:00:
- БпЛА західніше Чернігова, курс західний.
- БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
- БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА курсом на Дніпро з півночі.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
- БпЛА західніше Харкова, курс південний.
Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
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