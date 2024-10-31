РФ атаковала Полтавщину – первые детали

Оккупанты ударили по Полтавской громаде.
Вечером, 31 октября, во время воздушной тревоги в Полтавской области раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Враг атаковал Полтавскую общину. Детали со временем. Находитесь в безопасных местах", – лаконично написал он в соцсетях.
Тем временем, у "Суспільному" сообщили, что в Полтавской громаде были слышны повторные звуки взрывов.
Движение вражеских беспилотников по состоянию на 20:00:
- БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
- БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА курсом на Днепр с севера.
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
- БПЛА западнее Харькова, курс южный.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
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