РФ атаковала Полтавщину – первые детали

Вечером, 31 октября, во время воздушной тревоги в Полтавской области раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтавскую общину. Детали со временем. Находитесь в безопасных местах", – лаконично написал он в соцсетях.

Тем временем, у "Суспільному" сообщили, что в Полтавской громаде были слышны повторные звуки взрывов.

Движение вражеских беспилотников по состоянию на 20:00:

БПЛА западнее Чернигова, курс западный.

БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.

БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА курсом на Днепр с севера.

БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.

БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

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