Ракетний удар по Одесі: куди влучив ворог (фото)

Увечері в четвер, 31 жовтня, внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу пошкоджено місцеву пожежну частину. Двоє рятувальників ДСНС зазнали ушкоджень.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога”, - повідомив він.

Наслідки ракетного удару по Одесі 31 жовтня / Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Одесі 31 жовтня / Фото: ДСНС

Внаслідок удару пошкоджено також пожежні автомобілі та будівлі.

Наслідки ракетного удару по Одесі 31 жовтня / Фото: ДСНС

“Терористичний акт росіян проти тих, хто рятує людей”, - констатував Олег Кіпер.

Нагадаємо, увечері в четвер, 31 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух.

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