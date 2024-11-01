Ракетный удар по Одессе: куда попал враг (фото)

Двое спасателей получили ранения.
Вечером в четверг, 31 октября, в результате вражеской ракетной атаки на Одессу повреждена местная пожарная часть. Двое спасателей ГСЧС получили повреждения.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им предоставляется вся необходимая помощь", – сообщил он.
В результате удара повреждены также пожарные автомобили и здания.
"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", — констатировал Олег Кипер.
Напомним, вечером в четверг, 31 октября, во время объявленной воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв.
Читайте также: