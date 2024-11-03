Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
- БпЛА західніше Харкова, курс південний.
- БпЛА південніше Сум, курс південний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня.
Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.
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