Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.

БпЛА західніше Харкова, курс південний.

БпЛА південніше Сум, курс південний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня.

Крім того, ми раніше інформували, що масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині.

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