В Чехии группа мошенников наживалась на "помощи" Украине

Аферисты присвоили более 1 миллиона чешских крон, которые собирали якобы для помощи украинцам.

В столице Чехии полиция разоблачила мошенников, которые собирали финансовую помощь якобы для Украины, а на самом деле использовали деньги для собственных нужд.

Об этом сообщает Czech Radio.

Сбор был организован 18-летним юношей, который основал для этого фонд "Мы — люди". В течение нескольких месяцев участники этой группы собирали деньги в урны, которые разложили в универмагах и супермаркетах в Праге и близлежащих муниципалитетах Центрально-Чешского края.

В общей сложности было собрано более 1 млн чешских крон (около 44 тысяч евро). Полученные средства молодой человек и его сообщники использовали для собственных нужд и развлечений, например, путешествовали по миру, оплачивали проживание, покупали продукты питания.

“Таким образом, они воспользовались тяжелым положением людей, пострадавших от войны в Украине, и готовностью граждан внести свой вклад в помощь стране. Общая сумма нанесенного ущерба, который нам удалось доказать на данный момент, составляет около одного миллиона ста тысяч крон, однако мы не можем исключать, что ущерб может быть в разы больше”, — заявили в пражской полиции.

Организатор сбора задержан, ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, за первое полугодие 2024 года Чехия заработала 4,4 миллиарда крон благодаря налогам и страховым взносам от украинских беженцев.

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