У Чехії група шахраїв наживалася на “допомозі” Україні

У столиці Чехії поліція викрила шахраїв, які збирали фінансову допомогу нібито для України, а насправді використовували гроші для власних потреб.

Про це повідомляє Czech Radio.

Збір було організовано 18-річним юнаком, який заснував для цього фонд “Ми — люди”. Протягом кількох місяців учасники цієї групи збирали гроші до скриньок, які розклали в універмагах та супермаркетах у Празі та прилеглих муніципалітетах Центрально-Чеського краю.

Загалом було зібрано понад 1 млн чеських крон (близько 44 тисяч євро). Отримані кошти молодий чоловік та його спільники використовували для власних потреб та розваг, наприклад, вони подорожували світом, оплачували проживання, купували продукти харчування.

“Таким чином вони скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і готовністю громадян зробити свій внесок у допомогу країні. Загальна сума завданих збитків, які нам вдалося довести на даний момент, становить близько одного мільйона ста тисяч крон, проте ми не можемо виключати, що збитки можуть бути в рази більші”, - заявили у празькій поліції.

Організатора збору затримали, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, протягом першого півріччя 2024 року Чехія заробила 4,4 мільярда крон завдяки податкам і страховим внескам від українських біженців.

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