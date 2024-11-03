Коли закінчиться війна в Україні: відповідь військового

Коли закінчиться війна в Україні і чи станеться це 2025 року, залежить від дуже багатьох факторів — скільки в нас буде зброї, особового складу, чи буде, ким воювати.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів Микола Зінько — колишній міський голова, а нині — командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр.

“Чи відгукнеться суспільство на мобілізацію і все-таки ми десь зможемо зробити цей контрнаступ. Бо в певні періоди ми б могли і на деяких ділянках не відступити, якщо би нас було буквально там на 100-200 чоловік більше. Тобто ми б могли десь щось. Наша територія там, де наш піхотинець, і ніяка там іноземна зброя чи ще щось цю війну не виграє”, — каже військовий.

За його словами, західна зброя може допомогти це зробити меншими зусиллями і меншими втратами.

“Але треба розуміти, що окрім нас за нашу землю ніхто не буде воювати”, — розповів Микола Зінько.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЯ ДУЖЕ НЕСПОДІВАНО! Ексклюзивне інтерв’ю ексмера, який пішов на фронт!

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