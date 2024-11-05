Курс валют на 5 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 5 ноября. Доллар прибавил 11 коп. Евро взлетел на 18 коп, а злотый – на 7 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,39 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,14 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн (+7коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-44,30 грн

"Ощадбанк" – 44,70-45,50грн

"ПУМБ" – 44,60-45,30 грн

"УкрСиббанк" – 44,65-45,55 грн

"Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,35 грн

"Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн

"Укрэксимбанк" – 10,20-10,50 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Как сообщалось, правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского". Так, начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

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