Курс валют на 5 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар резко подорожал.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 5 ноября. Доллар прибавил 11 коп. Евро взлетел на 18 коп, а злотый – на 7 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,39 (+11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,14 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (+7коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,10-41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,30-44,30 грн
- "Ощадбанк" – 44,70-45,50грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,30 грн
- "УкрСиббанк" – 44,65-45,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,20-10,35 грн
- "Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,20-10,50 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
Как сообщалось, правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского". Так, начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.
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