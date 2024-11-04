Якому знаку зодіаку пощастить 5 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось лише чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 5 листопада?

День, коли на "полювання" виходять сили зла – їхньою жертвою може стати кожен з нас, тому дуже важливо виявляти обережність. У жодному разі не варто ризикувати – як у фізичному, так і у фінансовому сенсі: занадто велика ймовірність травм та грошових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не перебігати вулицю в недозволеному місці, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.

Овен

Овни цілковито несподівано для себе можуть отримати відповідь на запитання, над яким вони давно – і наразі безрезультатно – ламають голову. Найцікавіше, що їм і робити для цього нічого не доведеться: головне – уважно дивитися на всі боки, тоді будь-який напис на білборді може виявитися підказкою вищих сил. Не варто також ігнорувати сновидіння: все, що наснитися цієї ночі, матиме для представників знака величезне значення.

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