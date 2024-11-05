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Ночью РФ ударила ракетами и дронами: сколько целей сбито и куда ударил враг

Ночью РФ ударила ракетами и дронами: сколько целей сбито и куда ударил враг

ПВО. / Фото: Associated Press

Один БПЛА вернулся в РФ.

Ночью против ноября РФ ударила ракетами по Одесской области и управляемыми авиабомбами по Харьковщине. Кроме того, россияне запустили 79 Shahed и беспилотников неустановленного типа. Уничтожены 48 дронов и две ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.

Россияне нанесли удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря по Одесщине. Беспилотники оккупанты запускали по направлениям Брянска, Курска, Орела в РФ.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, а один дрон вернулся в Россию.

Как сообщалось, в эту ночь враг выпустил ряд беспилотников по Украине. Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Раздавались взрывы. В частности, из-за работы ПВО.

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