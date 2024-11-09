День ангела 9 ноября: кого и как поздравлять с именинами

9 ноября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 9 ноября
9 ноября 2024 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Дмитрия, Ивана, Илью, Иосифа, Константина, Александра, Алексея, Семена, Тимофея, Федора.
Антон — древнеримское происхождение, означает "достойный похвалы". В детстве общителен.
Виктор — латинские корни, переводится как "победитель". В детстве упорный.
Дмитрий — древнегреческое имя, толкуется как "посвящённый Деметре". В детстве надежен.
Иоанн — древнеиудейские корни, означает "милость Божия". В детстве чуткий.
Илья — еврейское происхождение, переводится как "мой Бог — Господь". В детстве озорной.
Иосиф — древнееврейское имя, толкуется как "пусть Бог вознаградит". В детстве любит перемены.
Константин — древнеримские корни, означает "устойчивый".
Александр — древнегреческое происхождение, переводится как "защитник". В детстве дружелюбный.
Алексей — древнегреческое имя, толкуется как "помощник". В детстве справедливый.
Семен — древнееврейские корни, означает "услышанный Богом в молитве". В детстве любознательный.
Тимофей — древнегреческое происхождение, переводится как "почитать Бога". В детстве уравновешенный.
Федор — древнегреческое имя, толкуется как "подарок Бога". В детстве эмоциональный.
День ангела 9 ноября – душевные поздравления в прозе
Дорогой (имя), поздравляю тебя с чудесным праздником – твоим Днем ангела!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищая от злых ветров судьбы.
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Пусть в этот день твой ангел подарит тебе незабываемые мгновения радости, удачи и нрава на каждом шагу.
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С Днем ангела! Пусть твоей жизни сопутствует удача, а твой ангел оберегает и помогает во всех делах Желаю крепкого здоровья и большого счастья!
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Приветствую тебя с чудесным праздником!
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