Вночі росіяни вдарили ракетами і безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Вночі проти п'ятниці, 27 грудня, російська армія завдала ударіа двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області, а також атакував 24 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 13 дронів, а 11 було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях", - повідомило Командування.

Зазначається, що російські війська запустили БпЛА Орла, Брянська, Міллерово, а "Іскандери" - із Воронезької та Курської областей.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, коли РФ може здійснити наступну масовану атаку. З його слів, в РФ є запаси на дві масштабні атаки.

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