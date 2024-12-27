Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі росіяни вдарили ракетами і безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Вночі росіяни вдарили ракетами і безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Безпілотники. / Фото: ТСН.ua

У кількох областях лунали вибухи.

Вночі проти п'ятниці, 27 грудня, російська армія завдала ударіа двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області, а також атакував 24 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 13 дронів, а 11 було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та  Донецькій областях", - повідомило Командування.

Зазначається, що російські війська запустили БпЛА Орла, Брянська, Міллерово, а "Іскандери" -  із Воронезької та Курської областей.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, коли РФ може здійснити наступну масовану атаку. З його слів, в РФ є запаси на дві масштабні атаки. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація