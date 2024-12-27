Армия РФ продвинулась на трех направлениях фронта, а ВСУ – под Торецком: отчет ISW

У врага есть продвижения на Харьковщине и Донетчине.

Российские войска продвинулись под Купянском, Покровском и Великой Новоселкой. В то же время у украинских защитников есть продвижение под Торецком, где они восстановили ранее утраченные позиции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Боевые действия в Харьковской области

Российские оккупанты 25 и 26 декабря продолжали атаки на Харьковском направлении, но подтвержденного продвижения не имели. Враг 24-26 декабря проводил наступательные операции в районе Высокой Яруги, Липцев, Старицы и Волчанска.

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Российский блогер утверждал, что армия РФ продолжает наступление на Казачью Лопань, но Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на соседних тактических высотах.

Другой российский блогер рассказывал, что украинские войска контратаковали от Липцев в направлении Глубокого.

Луганская область

Российские силы недавно продвинулись к юго-востоку и юго-западу от Купянска. Геолокационные кадры указывают на то, что враг захватил Лозовую и Берестово, наступал вдоль улицы Степной в южной части Загрызово и в восточной части Новоегоровки.

Оккупанты в период 24-26 декабря наступали в районе Кондрашовки, возле Двуречной, Ольшаны, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Стельмаховки, Лозовой, Чернещины, Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Твердохлебово, Сергеевки, Новосергеевки, Ямполевки, Тернов, Дружелюбовки, Торского и в районе Серебрянского лесничества и Григоровки.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, но продвижений не было.

Командующий Нацгвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко 25 декабря обнародовал кадры, на которых операторы дронов отражают вражеский штурм на Северском направлении.

Российский источник утверждает, что оккупанты активизировали штурм возле Белогоровки.

Россияне 25 и 26 декабря продолжали наступательные действия в районе Часов Яра, но продвижений не последовало.

В течение 24-26 декабря армия РФ наступала у Часов Яра, Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Как заявил 26 декабря спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, российские войска накапливают резервы вблизи Часов Яра, готовясь к будущим штурмам, и сосредотачиваются на захвате Огнеупорного завода в центре города.

В то же время российский военкор утверждал, что армия РФ наступает в Северном микрорайоне на севере Часов Яра, и что недавно отступила от огнеупорного завода.

Недавно украинские войска восстановили утраченные ранее позиции на Торецком направлении, а именно на улице Папанина на севере города.

Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты продвинулись к Торецкой шахте на севере города и к центральному рынку по улице Маяковского в центре Торецка.

Захватчики 24-26 декабря проводили наступательные действия в самом Торецке, в районе Дачного и Дилиевки, Дружбы и Щербиновки.

Враг продвинулся на Покровском направлении. Геолокационные кадры указывают на продвижение к западу от Пушкино и в центре Нового Труда. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись к востоку от Украинки.

Российские "военкоры" утверждали, что их войска почти захватили Нововасиловку и продвинулись на юг до Успеновки, шириной до 6 км и глубиной 1,8 км между Нововасиловкой и Новоелизаветовкой, шириной 5,6 км и глубиной 1,5 км южнее Волково, западнее Песчаного, вдоль Донецкой железной дороги к северо-востоку от Шевченко, к востоку от Сухого Яра, к северу и северо-западу от Гродовки.

В Минобороны РФ 25 декабря заявили о захвате села Новый Труд.

Российский блогер утверждал, что захватчики находятся менее чем в 2,5 км от трассы Т-0406 юго-западнее Покровска, но аналитики получили лишь подтверждение того, что враг находится примерно в 3,5 км от дороги.

Оккупанты 24-26 декабря наступали под самим Покровском, возле Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Зеленого, Шевченко, Новотроицкого, Волково, Нововасиловки, Песчаного, Новоелизаветовки и Новооленовки.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Песчаного, Нововасиловки, Новотроицкого и вернули утраченные позиции на северо-восточной окраине Волково.

Боец бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, 26 декабря заявил, что россияне продвигаются к западу от Покровска в пределах выхода на трассу М-30 Покровск – Павлоград. Военный отметил, что последние две недели враг атаковал лишь небольшими пехотными группами от двух до пяти человек и не использовал тяжелую технику.

Российские "военкоры" утверждали, что на Кураховском направлении путинские войска продвигались вдоль линии Старые Терны – Солнцевка – Заря на запад в направлении Славянки, Петропавловки и Шевченко, и недавно захватили Солнцевку. Однако в ISW не нашли этому подтверждения.

Российская армия 24-26 декабря продолжала штурмовые действия под самым Курахово, возле Ясеново, Петропавловки, Славянки, Шевченко и на Андреевку, в направлении Дачного и Дальнего.

Захватчики 24-26 декабря продолжали наступательные операции к северу и северо-западу от Угледара, но не продвинулись.

Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили Сухие Ялы и продвинулись к западу от Зеленовки. Однако украинский военный обозреватель Константин Машовец еще ранее сообщал, что россияне захватили оба населенных пункта.

Россияне 24-26 декабря продолжали наступательные действия в районе Успеновки, Константинопольского, Янтарного, Константинополя и Разлива.

Враг недавно продвинулся в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры указывают на продвижение к западу от Нескучного.

Оккупанты 24-26 декабря наступали у самой Большой Новоселки, Раздольного, Новых Комаров, Новоселки, Нескучного, у Сторожевого и Благодатного.

Южный фронт

Российские войска 25 и 26 декабря продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но продвижений не было. В течение 24-26 декабря они вели наступательные операции в районе Новоандреевки и Новоданиловки.

Российский военкор заявил, что Силы обороны Украины контратаковали на Каменском направлении.

Армия РФ с 24 по 26 декабря продолжала наступательные действия на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр, но не продвинулась.

Представитель Южной группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 25 декабря заявил, что враг пытается вести разведку на Днепровском направлении, и разворачивает два-три катера с отделениями по пять-семь бойцов, чтобы попытаться продвигаться на правом берегу и в островной зоне, а именно на острове Казацкий.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 26 декабря сообщил, что официальные лица заметили усиление российской активности на Херсонском направлении и что украинские силы знают, где россияне безуспешно пытаются закрепиться на островах и на правом берегу.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о 171 боевом столкновении на фронте за прошедшие сутки. Больше всего штурмовых действий – 42 – украинские защитники остановили на Покровском направлении.

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