Армія РФ просунулась на трьох напрямках фронту, а ЗСУ – під Торецьком: звіт ISW

У ворога є просування на Харківщині та Донеччині.

Російські війська просунулися під Куп'янськом, Покровськом і Великою Новосілкою. Водночас українські захисники мають просування під Торецьком, де вони відновили раніше втрачені позиції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові дії в Харківській області

Російські окупанти 25 і 26 грудня продовжували атаки на Харківському напрямку, але підтвердженого просування не мали. Ворог 24-26 грудня проводив наступальні операції у районі Високої Яруги, Липців, Стариці та Вовчанська.

Також читайте Бої за Часів Яр: хто контролює місто та чому воно важливе для РФ

Російський блогер стверджував, що армія РФ продовжує наступ на Козачу Лопань, але сили оборони України продовжують утримувати позиції на сусідніх тактичних висотах.

Інший російський блогер розповідав, що українські війська контратакували від Липців у напрямку Глибокого.

Луганська область

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід і південний захід від Куп’янська. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог захопив Лозову і Берестове, наступав уздовж вулиці Степової у південній частині Загризового і у східній частині Новоєгорівки.

Окупанти у період 24-26 грудня наступали у районі Кіндрашівки, біля Дворічної, Вільшани, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Стельмахівки, Лозової, Чернещини, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Твердохлібового, Сергіївки, Новосергіївки, Копанок, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Ямполівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та в районі Серебрянського лісництва та Григорівки.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, але просувань не мали.

Командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко 25 грудня оприлюднив кадри, на яких оператори дронів відбивають ворожий штурм на Сіверському напрямку.

Російське джерело стверджує, що окупанти активізували штурм біля Білогорівки.

Росіяни 25 і 26 грудня продовжували наступальні дії у районі Часового Яру, але просувань не було.

Протягом 24-26 грудня армія РФ наступала біля Часового Яру, Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

Як заявив 26 грудня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, російські війська накопичують резерви поблизу Часового Яру, готуючись до майбутніх штурмів, і зосереджуються на захопленні Вогнетривкого заводу у центрі міста.

Водночас російський "воєнкор" стверджував, що армія РФ наступає у Північному мікрорайоні на півночі Часового Яру, і що нещодавно відступила від вогнетривкого заводу.

Нещодавно українські війська відновили втрачені раніше позиції на Торецькому напрямку, а саме на вулиці Папаніна на півночі міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти просунулися до Торецької шахти на півночі міста та до центрального ринку по вулиці Маяковського у центрі Торецька.

Загарбники 24-26 грудня проводили наступальні дії у самому Торецьку, у районі Дачного і Диліївки, Дружби і Щербинівки.

Ворог просунувся на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування на захід від Пушкіного та в центрі Нового Труду. Додаткові геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися на схід від Українки.

Російські "воєнкори" стверджували, що їхні війська майже захопили Нововасилівку та просунулися на південь до Успенівки, шириною до 6 км і глибиною 1,8 км між Нововасилівкою та Новоєлизаветівкою, шириною у 5,6 км і глибиною в 1,5 км на південь від Вовкового, на захід від Піщаного, вздовж Донецької залізниці на північний схід від Шевченка, на схід від Сухого Яру, на північ і північний захід від Гродівки.

У Міноборони РФ 25 грудня заявили про захоплення села Новий Труд.

Російський блогер стверджував, що загарбники перебувають менше ніж за 2,5 км від траси Т-0406 на південний захід від Покровська, але аналітики отримали лише підтвердження того, що ворог перебуває приблизно за 3,5 км від дороги.

Окупанти 24-26 грудня наступали під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Зеленого, Шевченка, Новотроїцького, Вовкового, Нововасилівки, Піщаного, Новоєлизаветівки та Новооленівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська контратакували поблизу Піщаного, Нововасилівки, Новотроїцького та повернули втрачені позиції на північно-східній околиці Вовкового.

Боєць бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, 26 грудня заявив, що росіяни просуваються на захід від Покровська у межах виходу на трасу М-30 Покровськ – Павлоград. Військовий зазначив, що останні два тижні ворог атакував лише невеликими піхотними групами від двох до п’яти осіб і не використовував важку техніку.

Російські "воєнкори" стверджували, що на Курахівському напрямку путінські війська просувалися вздовж лінії Старі Терни – Сонцівка – Зоря на захід у напрямку Слов'янки, Петропавлівки та Шевченка, і нещодавно захопили Сонцівку. Однак у ISW не знайшли підтвердження цього.

Російська армія 24-26 грудня продовжувала штурмові дії під самим Кураховим, біля Ясенового, Петропавлівки, Слов'янки, Шевченка і на Андріївку, в напрямку Дачного та біля Дальнього.

Загарбники 24-26 грудня продовжували наступальні операції на північ і північний захід від Вугледара, але не просунулися.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська захопили Сухі Яли та просунулися на захід від Зеленівки. Однак український військовий оглядач Костянтин Машовець ще раніше повідомляв, що росіяни захопили обидва населені пункти.

Росіяни 24-26 грудня продовжували наступальні дії в районі Успенівки, Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя та Розлива.

Ворог нещодавно просунувся у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри вказують на просування на захід від Нескучного.

Окупанти 24-26 грудня наступали біля самої Великої Новосілки, Роздольного, Нових Комарів, Новосілки, Нескучного, біля Сторожевого і Благодатного.

Південний фронт

Російські війська 25 і 26 грудня продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області, але просувань не мали. Протягом 24-26 грудня вони вели наступальні операції у районі Новоандріївки та Новоданилівки.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували на Кам'янському напрямку.

Армія РФ від 24 до 26 грудня продовжувала наступальні дії на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але не просунулася.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 25 грудня заявив, що ворог намагається вести розвідку на Дніпровському напрямку, та розгортає два-три катери з відділеннями по п’ять-сім бійців, щоб спробувати просуватися на правому березі та в острівній зоні, а саме на острові Козацький.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 26 грудня повідомив, що офіційні особи помітили посилення російської активності на Херсонському напрямку, і що українські сили знають, де росіяни безуспішно намагаються закріпитися на островах і на правому березі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про 171 бойове зіткнення на фронті протягом минулої доби. Найбільше штурмових дій – 42 – українські захисники зупинили на Покровському напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.