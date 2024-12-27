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Печиво медове: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
393 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
229
Час на прочитання
1 хв
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Печиво медове: простий рецепт

Печиво / Фото: Credits

Медове печиво – це чудовий варіант випічки на швидкуруч, коли хочеться солоденького, а вовтузитися довго з випіканням немає часу.

Це печиво може бути будь-якої форми та розміру. Приготуйте його разом з дітьми – виходить ароматним і довго не черствіє.

Інгредієнти

борошно пшеничне
450 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
80 г
мед
100 г
олія
100 г
сода харчова
1 ч. л.
кардамон мелений
1/4 ч. л.
цукор ванільний
1 ст. л.
сіль
щіпка
  1. В мисці з'єднайте яйця, цукор і сіль, збийте віночком. Додайте мед, ванілін, кардамон, перемішайте та влийте олію. Ще раз збийте віночком. Борошно просійте з содою та додайте її частинами до медової маси, перемішуючи, потім замісіть тісто руками. Воно має вийти гладким і не прилипати до рук.
  2. Зробіть з тіста кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, злегка притисніть руками або виріжте формами для печива, залишаючи між ними простір.
  3. Випікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 12–15 хвилин.

Поради:

Якщо печиво зробити товщим, воно вийде м'яким, а якщо тоншим – то хрумким.

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