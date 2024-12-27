Печиво медове: простий рецепт

Медове печиво – це чудовий варіант випічки на швидкуруч, коли хочеться солоденького, а вовтузитися довго з випіканням немає часу.

Це печиво може бути будь-якої форми та розміру. Приготуйте його разом з дітьми – виходить ароматним і довго не черствіє.

Інгредієнти борошно пшеничне 450 г яйця курячі 2 шт. цукор 80 г мед 100 г олія 100 г сода харчова 1 ч. л. кардамон мелений 1/4 ч. л. цукор ванільний 1 ст. л. сіль щіпка

В мисці з'єднайте яйця, цукор і сіль, збийте віночком. Додайте мед, ванілін, кардамон, перемішайте та влийте олію. Ще раз збийте віночком. Борошно просійте з содою та додайте її частинами до медової маси, перемішуючи, потім замісіть тісто руками. Воно має вийти гладким і не прилипати до рук. Зробіть з тіста кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, злегка притисніть руками або виріжте формами для печива, залишаючи між ними простір. Випікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 12–15 хвилин.

Поради:

Якщо печиво зробити товщим, воно вийде м'яким, а якщо тоншим – то хрумким.