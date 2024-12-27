Печиво медове: простий рецепт

Медове печиво – це чудовий варіант випічки на швидкуруч, коли хочеться солоденького, а вовтузитися довго з випіканням немає часу.
Це печиво може бути будь-якої форми та розміру. Приготуйте його разом з дітьми – виходить ароматним і довго не черствіє.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 450 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 80 г
- мед
- 100 г
- олія
- 100 г
- сода харчова
- 1 ч. л.
- кардамон мелений
- 1/4 ч. л.
- цукор ванільний
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- В мисці з'єднайте яйця, цукор і сіль, збийте віночком. Додайте мед, ванілін, кардамон, перемішайте та влийте олію. Ще раз збийте віночком. Борошно просійте з содою та додайте її частинами до медової маси, перемішуючи, потім замісіть тісто руками. Воно має вийти гладким і не прилипати до рук.
- Зробіть з тіста кульки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом, злегка притисніть руками або виріжте формами для печива, залишаючи між ними простір.
- Випікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 12–15 хвилин.
Поради:
Якщо печиво зробити товщим, воно вийде м'яким, а якщо тоншим – то хрумким.