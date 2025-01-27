З тенденцією до потепління: синоптики дали прогноз на лютий

Перша половина місяця очікується аномально теплою, особливо на півдні та заході.

У лютому 2025 року в Україні очікується середня місячна температура від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5–2 градуси вище за норму.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Прогнозується, що в лютому кількість опадів становитиме 25–65 мм, що нижче за нормальні показники.

За даними синоптиків, лютий буде теплішим, ніж січень, коли температура була прогнозована в межах від 0 до 3 градусів морозу, та грудень, у якому температура варіювалася від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Кліматична характеристика лютого

Згідно з багаторічними спостереженнями, середня температура повітря у лютому зазвичай становить 0–5 градусів морозу. У південних районах Одеської області, Криму та Закарпатті температура може коливатися від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря в лютому досягав 24–39 градусів морозу, у південних районах Одеської області та в Криму – від 15 до 23 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики обіцяють українцям суху та доволі теплу погоду сьогодні, 27 січня. Більше про погодні умови читайте у новині.

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