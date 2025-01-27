Як приготувати м'ясо на цибулевій подушці

Особливість приготування м'яса в тому, що воно готується з великою кількістю цибулі. Завдяки цьому набуває особливого смаку й аромату.
Проста у приготуванні, але водночас дуже смачна страва, яка чудово підійде для святкового столу.
Інгредієнти
- шия свиняча
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 400 г
- часник
- 2 зубчики
- соус соєвий
- 2 ст. л.
- оцет яблучний
- 2 ст. л.
- масло вершкове
- 50 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник – пластинами.
- Для маринаду з'єднайте соєвий соус, яблучний оцет, чорний мелений перець, а потім перемішайте.
- М'ясо помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте маленькими стейками. Кожен шматочок змастіть олією, нашпигуйте часником, трохи посоліть, залийте маринадом і покладіть до холодильника маринуватися на 2–4 години.
- Форму змастіть олією, викладіть цибулю, потім замариноване м'ясо в один шар, зверху розкладіть шматочки вершкового масла та щільно накрийте фольгою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин, зніміть фольгу, полийте м'ясо соком, який виділився, і запікайте ще в духовці 15 хвилин до золотавої скоринки.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
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