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Як приготувати м'ясо на цибулевій подушці

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
450 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
51
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати м'ясо на цибулевій подушці

М'ясо на цибулевій подушці / Фото: Credits

Особливість приготування м'яса в тому, що воно готується з великою кількістю цибулі. Завдяки цьому набуває особливого смаку й аромату.

Проста у приготуванні, але водночас дуже смачна страва, яка чудово підійде для святкового столу.

Інгредієнти

шия свиняча
1 кг
цибуля ріпчаста
400 г
часник
2 зубчики
соус соєвий
2 ст. л.
оцет яблучний
2 ст. л.
масло вершкове
50 г
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Цибулю і часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник – пластинами.
  2. Для маринаду з'єднайте соєвий соус, яблучний оцет, чорний мелений перець, а потім перемішайте.
  3. М'ясо помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте маленькими стейками. Кожен шматочок змастіть олією, нашпигуйте часником, трохи посоліть, залийте маринадом і покладіть до холодильника маринуватися на 2–4 години.
  4. Форму змастіть олією, викладіть цибулю, потім замариноване м'ясо в один шар, зверху розкладіть шматочки вершкового масла та щільно накрийте фольгою.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 40 хвилин, зніміть фольгу, полийте м'ясо соком, який виділився, і запікайте ще в духовці 15 хвилин до золотавої скоринки.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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