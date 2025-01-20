Запечені курячі стегна: простий рецепт

Якщо вам хочеться приготувати щось смачно та просто, тоді цей рецепт для вас.
Якщо запекти стегна в лимонно-медовому маринаді з додаванням гірчиці та часнику, м'ясо виходить соковитим, ніжним та із рум'яною скоринкою. Подайте з улюбленим гарніром чи свіжими овочами.
Інгредієнти
- курячі стегна
- 6 шт.
- мед
- 2 ст. л.
- лимонний сік
- 2 ст. л.
- гірчиця «Діжонська»
- 2 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Курячі стегна помийте і обсушіть паперовим рушником.
- Часник очистіть та пропустіть через прес.
- Для маринаду в мисці з'єднайте мед, лимонний сік, гірчицю, часник, олію, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть курячі стегна і обмажте їх з усіх боків. Накрийте харчовою плівкою та залиште на одну годину.
- Викладіть стегна шкірою до форми для запікання. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.
Поради:
- Курячі стегна можна залишити маринуватися в холодильнику на ніч.
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