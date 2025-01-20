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Запечені курячі стегна: простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
167 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
251
Час на прочитання
1 хв
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Запечені курячі стегна: простий рецепт

Курячі стегна / Фото: Credits

Якщо вам хочеться приготувати щось смачно та просто, тоді цей рецепт для вас.

Якщо запекти стегна в лимонно-медовому маринаді з додаванням гірчиці та часнику, м'ясо виходить соковитим, ніжним та із рум'яною скоринкою. Подайте з улюбленим гарніром чи свіжими овочами.

Інгредієнти

курячі стегна
6 шт.
мед
2 ст. л.
лимонний сік
2 ст. л.
гірчиця «Діжонська»
2 ст. л.
часник
3 зубчики
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Курячі стегна помийте і обсушіть паперовим рушником.
  2. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  3. Для маринаду в мисці з'єднайте мед, лимонний сік, гірчицю, часник, олію, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте. Викладіть курячі стегна і обмажте їх з усіх боків. Накрийте харчовою плівкою та залиште на одну годину.
  4. Викладіть стегна шкірою до форми для запікання. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.

Поради:

  • Курячі стегна можна залишити маринуватися в холодильнику на ніч.

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