Ворожа атака "Шахедами": скільки безпілотників збили Сили ППО

У ніч на 20 січня противник атакував 141-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ., а також застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях", — зауважили у відомстві.

47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два із них — полетіли до РФ.

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