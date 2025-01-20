У Трампа назвали три ключові питання для припинення війни в Україні

Новообраний президент США налаштований рішуче, каже його радник.

Новообраний президент США Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розв'язала Росія.

Про це заявив майбутній радник з національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц, пише CBS.

Він також зазначив, що на шляху до припинення війни в Україні залишається три питання, які на його переконання, мають бути ключовими.

Він уточнив, що ці питання стосуються ймовірних переговорів України з РФ.

Перше питання - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

"Конфлікт має зупинитись і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити", - додав Волтц.

Зі слів американського посадовця, війна в Україні "поєднує методи ведення часів Першої світової", а також несе ризики ескалації до Третьої світової, бо Росія залучила війська Північної Кореї.

Раніше стало відомо, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями після того, як він складе присягу, з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці.

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