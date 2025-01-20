Вражеская атака "Шахедами": сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В ночь на 20 января противник атаковал 141-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ., а также применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумщине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях", — отметили в .

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Два из них улетели в РФ.

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