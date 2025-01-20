Запеченные куриные бедра: простой рецепт

Когда вам хочется приготовить что-то вкусно и просто, тогда этот рецепт для вас.
Если запечь бедра в лимонно-медовом маринаде с добавлением горчицы и чеснока, мясо получается сочным, нежным и с румяной корочкой. Подайте с любимым гарниром или свежими овощами.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 6 шт.
- мед
- 2 ст. л.
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- горчица «Дижонская»
- 2 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- масло растительное
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Куриные бедра помойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Для маринада в миске соедините мед, лимонный сок, горчицу, чеснок, масло растительное, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Выложите куриные бедра и обмажьте их со всех сторон. Накройте пищевой пленкой и оставьте на один час.
- Выложите бедра кожей вверх в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.
Советы:
- Куриные бедра можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.
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