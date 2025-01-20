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Запеченные куриные бедра: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
167 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
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Запеченные куриные бедра: простой рецепт

Куриные бедра / Фото: Credits

Когда вам хочется приготовить что-то вкусно и просто, тогда этот рецепт для вас.

Если запечь бедра в лимонно-медовом маринаде с добавлением горчицы и чеснока, мясо получается сочным, нежным и с румяной корочкой. Подайте с любимым гарниром или свежими овощами.

Ингредиенты

куриные бедра
6 шт.
мед
2 ст. л.
лимонный сок
2 ст. л.
горчица «Дижонская»
2 ст. л.
чеснок
3 зубчика
масло растительное
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Куриные бедра помойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  3. Для маринада в миске соедините мед, лимонный сок, горчицу, чеснок, масло растительное, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Выложите куриные бедра и обмажьте их со всех сторон. Накройте пищевой пленкой и оставьте на один час.
  4. Выложите бедра кожей вверх в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.

Советы:

  • Куриные бедра можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.

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