Чому не можна бігати щодня: експерт шокував наслідками

Прислухання до власного організму дозволить уникнути серйозних травм, які можуть вибити із спортивного ритму на довгий час.

Біг давно став одним із найпопулярніших способів підтримки фізичної форми та здоров’я. Завдяки своїй доступності та ефективності, він став основною рекомендацією багатьох фахівців для зміцнення серцево-судинної системи, покращення витривалості та психічного здоров’я.

Про це пише BBC Science Focus.

Однак навіть цей корисний вид активності може принести непередбачувані наслідки, якщо не враховувати важливість відпочинку та відновлення.

Щоденний біг: які можуть бути потенційні ризики

Попри очевидні переваги, експерти попереджають, що регулярні тренування без належного відпочинку можуть призвести до серйозних проблем. Найпоширенішими травмами серед бігунів є шиніти (запалення литкових м’язів), тендиніти (запалення сухожиль) і стресові переломи. Такі травми часто виникають через постійне навантаження на суглоби та м’язи, коли ті не мають часу для відновлення. Це особливо актуально для колін, які під час бігу сприймають значну частину ваги тіла.

Якщо ви відчуваєте постійний дискомфорт або біль у колінах або інших суглобах, це може бути першим сигналом того, що організм зазнає надмірного навантаження. Ігнорування цих ознак може призвести до хронічних проблем і навіть до необхідності тривалого лікування.

Що пропонують експерти

Лікарі та фітнес-експерти підкреслюють важливість збалансованого підходу до тренувань. Терапевт із Лондона, доктор Ніш Манек, вказує на те, що бігуни повинні не лише правильно бігати, а й обов’язково дотримуватись відпочинку між тренуваннями. Потрібно пам’ятати, що біг – це не лише виснажливий процес, а й ефективний спосіб підтримки здоров’я, якщо його правильно поєднувати з відновленням.

Лікар радить не лише відновлюватися, а й дотримуватися правильної техніки бігу, носити відповідне взуття і поступово збільшувати пробіг. Також Манек рекомендує включити у свій розпорядок дня силові тренування, які допоможуть підтримати м'язи навколо колін та інших суглобів, забезпечивши додаткову стійкість і захист.

Тим, хто хоче продовжувати фізичні тренування, але хоче знизити навантаження на суглоби, можна порекомендувати альтернативні види активності. Плавання, йога або їзда на велосипеді допомагають зберігати фізичну активність, не завдаючи шкоди суглобам. Також ефективною альтернативою є коротший біг або навіть ходьба.

Чому важливо прислухатися до свого тіла

Незалежно від того, наскільки ви прагнете досягти результату, важливо не забувати про сигнал, який подає вам ваш організм. Прислухання до нього дозволить уникнути серйозних травм, таких як розтягнення чи переломи, які можуть вибити вас із спортивного ритму на довгий час. Рекомендується поєднувати тренування, відпочинок і активне відновлення для досягнення найкращих результатів без шкоди для здоров’я.

Нагадаємо, ходьба в поєднанні з правильним харчуванням може стати прекрасним способом схуднення. Як підрахували фахівці, щоб скинути один кілограм ваги, необхідно втратити приблизно 7 000 ккал.

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