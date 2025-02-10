Смерть младенца после кесарева сечения расследует полиция

Полиция Тернопольской области расследует смерть ребенка у роженицы, которой сделали кесарево сечение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщение о смерти ребенка в одном из медицинских учреждений поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от родственников роженицы 7 февраля.

Также читайте В Одессе тело малыша спрятали в морозильнике: как накажут родителей

“Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это привело к тяжелым последствиям для малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия, полицейские выясняют все обстоятельства этого случая.

Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Полтавской области 34-летнюю роженицу подозревают в убийстве своего новорожденного сына.

Читайте также: