Смерть младенца после кесарева сечения расследует полиция

Причину смерти ребенка должна установить экспертиза.
Полиция Тернопольской области расследует смерть ребенка у роженицы, которой сделали кесарево сечение.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сообщение о смерти ребенка в одном из медицинских учреждений поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от родственников роженицы 7 февраля.
“Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это привело к тяжелым последствиям для малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия, полицейские выясняют все обстоятельства этого случая.
Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в Полтавской области 34-летнюю роженицу подозревают в убийстве своего новорожденного сына.
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